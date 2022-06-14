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Düğünde şok anlar! Damat birden geline yumruk attı!

Sosyal medyaya düşen bir görüntü pes dedirtti. Özbekistan'da bir düğünde gelin ile damat bir oyun oynadı. Oyunu gelin kazanınca damat sinirlendi ve geline bir yumruk attı. Görüntüler tepki ile karşılandı

14 Haziran 2022 Salı 10:43

Özbekistan'da gerçekleştirilen bir düğün sırasında skandal bir olay meydana geldi. Dünyaevine giren gelin ve damat, ülkedeki düğünlerde geleneksel olarak oynanan bir oyunu oynadı.

Oyun sırasında damat, başarılı olamayarak geline kaybetti. Kaybetmeyi hazdemeyen damat, tüm gücüyle gelinin başına doğru sert bir yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran gelin, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

Damadın geline yönelik şiddeti, büyük tepki gördü. Çok sayıda kişi, gelinin damadı terk etmesi gerektiğini aksi halde bu şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Etiketler; #özbekistan #düğün #damat #gelin #yumruk
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