Dünya alarmda, ölü sayısı 920

Corona Virüsü etkisi artarak devam ederken, Wuhan'da en acı bilanço geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çin'de bir 8 Şubat günü bir günde 86 kişi hayatını kaybederken, hastalık henüz kontrol altına alınamadı.

Yaşanan bir diğer gelişme de yapılan araştırmalar ile ortaya çıktı. Bugüne kadar Corona Virüsünün çıkışı yarasa çorbası olarak iddia edilirken, en güçlü iddia geçtiğimiz gün açıklandı. Pangolin isimli hayvanın coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi. Gelen son bilgilere göre vaka sayısının 40 bini aştığı belirtildi.

Corona Virüsü için özel hazırlanmış haritaya bakıldığında 7 Şubat Salı günü elde edilen son verilere göre 31510 kişi şuan bu virüse yakalanmış durumda. Şuana kadar 638 kişi hayatını kaybederken, 1634 kişi de tedavi edildi. Ayrıca Corona Virüsü konusunda ilk kez açıklama yapan ve bir virüsün türediğini söyleyen Çinli doktor hayatını kaybetti. Bu durum Çin halkı için virüsle mücadele konusunda oldukça motivasyon düşürücü bir etki oluşturdu. Günler 8 Şubat'ı gösterdiğinde ise dünya genelinde 34.917 kişide Corona Virüsü belirlenirken, 724 kişi hayatını kaybetti ve 2.152 kişi de coronavirüsünden kurtuldu. 10 Şubat günü paylaşılan güncel verilere bakıldığında Corona Virüsü'nün 40 bin kişiye bulaştığı artan vaka sayısının ardından 3.410 kişinin hastalıktan kurtulduğu ve 920 kişinin de dünya genelinde hayatını kaybettiği gelen son bilgiler arasında yer alıyor..

Virüsün tedavisi bulundu mu?

Corona Virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken Çin'de ve dünya genelinde iyileştirilen hastalar için sadece rahatlatıcı tedaviler uygulanıyor. Yani her hangi bir aşı veya ilaç türevi ürün bu hastalığa şuan için iyi gelmiyor. Yüksek ateş ve nefes alma sorunu yaşayan vatandaşların ateşi düşürülüp nefes almaları kolaylaştırılarak hastalık tedavi edilmiş oluyor. Özetle bağışıklık sistemi güçlü olan ve genç kişiler bu virüsü yenebiliyor.

Virüsün taşıyıcısı pangolin

Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi. Pangolin ne demek sorusu, son günlerde Corona Virüsü dolayısıyla haberler konu olması dolasıyla merak uyandırmaya başladı. Pulları için öldürülen ve tıbbi açıdan kullanıldığı iddia edilen pangolin hayvanı, Corona virüsünü yaydığı iddiasıyla gündeme geldi. Peki, pangolin nedir ve pualları ne işe yarar? İşte, Afrika ve Çin'de yaşayan ancak nesli tükenme tehlikesinde bulunan bu canlı hakkında bazı bilgiler

Pangolin hayvan türleri arasında en zararsız olanlar arasında yer almaktadır. Son günlerde pullarının tıbbi anlamda bazı kullanımları dolayısıyla Çin ve Afrika ülkelerinde avlanan pangolin, 25 cmlik dile sahiptir. Pangolin tehlike anında kendisini koruma altına alan hayvan türleri arasında yer almaktadır. Peki, türü tehlike altında olan pangolin nedir ve nerede yaşar? İşte, pangolin hakkında bazı bilgiler

Dili 25 cm kadar uzayan pangolin, genellikle böcekler ve termitlerle beslenmektedir. Dişleri olmayan pangolinler, genellikle güçlü dillerini kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Ağaç üzerinde yaşayan türleri olduğu gibi toprak üzerinde yaşayan türlere de sahip olan pangolinler, armadilolar ile tür akrabasıdır. Afrika ve Çin bölgesinde eti ve pullarının tıbbi karışımlarda etkili olduğu düşüncesiyle bilinçsiz avlanmaları, bu türün soyunun tükenme tehlikesine girmesine neden olmuştur.

Wuhan'da polis kapı kapı geziyor

Çin'de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin'in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor. Şehirde korona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.