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Dünya büyük bir tehlike atlattı

NASA'nın verdiği bilgiye göre, güneş yörüngesinden geldiği için fark edilmeyen 42-94 metre arasındaki bir göktaşı Dünya'yı teğet geçti

Dünya büyük bir tehlike atlattı
27 Eylül 2021 Pazartesi 08:56

Dün gece NASA'nın bile fark edemediği bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre 42-94 metre arasındaki bir göktaşı Dünya'yı teğet geçti. Bilim insanları durumu ancak göktaşı Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçtikten sonra fark etti.

Konuyla ilgili NASA'dan yapılan açıklamada, asteroidin güneş yönünden geldiği için fark edilmediği bilgisi verildi.

2021 SG adlı göktaşının çapının tahmini olarak 42-94 metre arasında olduğu düşünülüyor. Başka bir deyişle bu göktaşı 2013'de Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük.

Başka bir deyişle bu gök cismi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

Etiketler; #göktaşı #göktaşı çarpması #nasa #dünya
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