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Eşyalarının yer değiştirmesi dikkatini çekti, gerçeği öğrenince şoke oldu!

Avustralya'nın Rockhampton şehrinde yaşayan Monica Green, evinde gizemli bir şekilde hareket eden nesneleri tespit ettikten sonra üç haftadır çatısında yaşayan bir yabancı buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çatıda yaşayan adamın kimliğini henüz belirleyemedi

Eşyalarının yer değiştirmesi dikkatini çekti, gerçeği öğrenince şoke oldu!
28 Ocak 2021 Perşembe 10:47

Avusturalya'nın Queensland bölgesindeki Rockhampton şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Monica Green, evinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Kısa bir süre sonra evindeki güvenlik kamerasının devre dışı olduğunu fark eden kadın, ilk başta gereksiz bir endişe içerisinde olduğunu düşündü.

Üç çocuk annesi kadın, hastanedeki randevusundan sonra eve geldiğinde klimanın ve arka kapının açık olduğunu ayrıca mutfakta yarısı yenmiş bir tavuk kanadı bulduğunu söyledi. Green'in ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, en üstteki tavan kapağının aralık olduğunu fark etti.

"BEN YOKKEN BU KİŞİ EVİMDE NE YAPIYORDU?"

Tavan arasına gizlice giren adamın anahtarları çaldığını düşünen kadın, "Çocuklarımı korumalıydım, başarısız olduğumu hissediyorum." dedi. Ayrıca evin kilidini değiştiren Green, "Ben evde yokken bu kişi evimde ne yapıyordu?" sözleriyle yakındı. Çatı katına yerleşen adamın kimliği henüz belirlenemezken polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #Avusturalya #çatıda yaşayan yabancı
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