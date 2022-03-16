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Gelecekten geliyorum dedi, bu iddiada bulundu!

Sosyal medyada yayınlanan bir video gündeme oturdu. Videoda gelecekten geldiğini ileri süren bir kişi, 16 Eylül tarihinde ölü olarak bilinen bir ünlünün 'Ben ölmedim' diyerek ortaya çıkacağını öne sürdü. Videoya yorum yapanlar ise Michael Jackson'ın böyle bir şey yapabileceğini ileri sürdü

Gelecekten geliyorum dedi, bu iddiada bulundu!
16 Mart 2022 Çarşamba 10:57

Sosyal medyada sık sık gündem olan, çoğu zaman ise eleştiri alan zaman yolcuları dikkat çeken iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Son olarak 2236'dan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu tarafından yayınlanan ve toplamda 14 milyondan fazla görüntülenen video büyük yankı uyandırdı.

Zaman yolcusu, 16 Eylül'de dünyaca ünlü ölü bir ismin, yeniden dünyaya geleceğini ve "Ölümüm bir oyundan ibaretti ve şimdi ben geri döndüm" diyerek yeniden yaşamına devam edeceğini öne sürdü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videonun ardından birçok kişi, bu ismin Michael Jackson olduğunu öne sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Jackson'un öldüğüne başından beri inanmadıklarını ve böyle bir durum olursa şaşırmayacaklarını belirtti.

Etiketler; #sosyal medya #gelecekten gelen #michael jackson #ölüm
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