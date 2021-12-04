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Güneş tutulması meydana geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün tamamı yalnızca Antarktika’dan görülebilen tam Güneş tutulmasının gerçekleştiğini duyurdu

Güneş tutulması meydana geldi
04 Aralık 2021 Cumartesi 13:05

NASA’dan yapılan açıklamada, bugün yalnızca Antarktika’dan görülebilen tam Güneş tutulmasının gerçekleştiği belirtilerek, bazı yerlerde izleyicilerin ‘tam Güneş tutulmasını’ görmek yerine ‘parçalı Güneş tutulması’ görebilecekleri ifade edildi. Parçalı Güneş tutulmasının Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında meydana geldiği ve Güneş’in, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi göründüğü belirtilen açıklamada, “Saint Helena Adası, Namibya, Lesotho, Güney Afrika, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Crozet Adaları, Falkland Adaları, Şili, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın bazı bölgelerindeki izleyiciler 4 Aralık’ta parçalı Güneş tutulması görecekler” denildi.

Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasında hareket ederek, bazı bölgelerde Güneş’in ışığını tamamen veya kısmen engelleyerek Dünya’nın üzerine gölge düşürür. ‘Tam Güneş tutulmasının’ gerçekleşmesi için Güneş, Ay ve Dünya’nın doğrudan bir çizgide olması gerekir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #nasa #güneş tutulması
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