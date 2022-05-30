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Hastanede skandal olay! Yoğun bakımda tecavüze uğradı!

Hindistan'da gıda zehirlenmesi yaşayan bir kadın yoğun bakımda tecavüze uğradı. Kadın kendisine iki hemşirenin bir de kocasının tecavüz ettiğini söyledi

Hastanede skandal olay! Yoğun bakımda tecavüze uğradı!
30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:35

Hindistan'ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaıpur'da bir kadın, gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Kadın, ilaçlarını almasının ardından serum verilerek uyutuldu. İddialara göre kadının uyuduğu sırada yoğun bakıma giren iki hemşire, kadına tecavüzde bulundu. Kadın ise tecavüz sırasında uyandı.

Fakat kadının iddiasına göre kendisine tecavüz edenlerin sayısı 2 değil, 3'tü. Kadına göre kocası da kendisine tecavüz etti. Hatta hemşireler, kocasının isteği üzerine kendisine tecavüzde bulundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINACAK

Kadının bu korkunç iddialarının ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtların incelenmesinin ardından neler yaşandığı tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak. Diğer yandan karı ve kocanın arasının bozuk olduğu bilgisi de verildi.

Etiketler; #hindistan #hastane #tecavüz
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