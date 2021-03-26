ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
0
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
0
KADINLARIN AVM'DEN BEKLENTİLERİ...
KADINLARIN AVM'DEN BEKLENTİLERİ...
0
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0

İki tren çarpıştı: 32 kişi öldü

Mısır’da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Can kaybının artmasından endişe duyuluyor

İki tren çarpıştı: 32 kişi öldü
26 Mart 2021 Cuma 16:04

Mısır’ın güneyindeki Sevhac kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu içinde yolcu bulunan çok sayıda vagonun devrildiği duyuruldu. Yolcuların vagonlarda mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybettiğini 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mısır medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mısır #tren kazası
Önceki Haber
İki elti kocalarını bırakıp aynı adama kaçtılar!
Sonraki Haber
İki tren çarpıştı: 32 kişi öldü
Selde bu kez ev sürüklendi!
Selde bu kez ev sürüklendi!
0
Sirkte iki fil birbirine girdi
Sirkte iki fil birbirine girdi
0
Biden'ın düşme görüntüleriyle ilgili ABD'den açıklama
Biden'ın düşme görüntüleriyle ilgili ABD'den açıklama
0
Öldü sanıyorlardı, akıl hastanesinde çıktı!
Öldü sanıyorlardı, akıl hastanesinde çıktı!
0
ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği
ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği
0
Bulaşık makinesinde uyurken bulundu!
Bulaşık makinesinde uyurken bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.