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İnanılmaz hamilelik! Böylesi görülmedi!

Kanada'da çok ilginç bir hamilelik yaşandı. Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayı Kanadalı çocuk doktoru Michael Narvey açıkladı. Narvey, bir kadının hamile kaldığını ancak çocuğun kadının karaciğerinde oluştuğunu söyledi. Anne kurtarılırken, bebek ise hayata tutunamadı

İnanılmaz hamilelik! Böylesi görülmedi!
16 Aralık 2021 Perşembe 11:33

Kanada'da tıp dünyasının şaşkına çeviren bir olay gerçekleşti. Kanada'da oldukça geniş bir çevre tarafından tanınan çocuk doktoru Dr. Michael Narvey, kadın hastasının başına gelenleri isim vermeden sosyal medya hesabından paylaştı. Narvey, çok sansasyonel olan bu olayın herkes tarafından duyulmasının faydalı olduğunu belirtti.

"KARACİĞERİNDE DIŞ GEBELİK OLUŞTU"

Vakayı anlatan Dr. Michael Narvey, "Muayeneye geldiğinde 14 günlük adet gecikmesi yaşamıştı. Hastamız 33 yaşındaydı ve gebe olduğu belliydi. Ancak bebeğin rahimde değil, karaciğerde büyümeye başlaması hepimizi şaşırttı" dedi.

Narvey, "Kadınlarda dış gebelik karşılaştığımız bir durum ancak karaciğerde bebek gelişmesi benim ilk kez gördüğüm bir durumdu. Hemen bebeği aldık ve kadını kurtardık. Ne yazık ki bebek yaşayacak durumda değildi" ifadelerini kullandı.

Doktor tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan durumun aile üyeleri için tam anlamında yıkım olduğunu belirtti.

Etiketler; #hamilelik #hamile karaciğer #kanada #inanılmaz hamilelik
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