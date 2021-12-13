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İnanılmaz olay! Kız arkadaşının annesi ile ilişki yaşadı ve çocukları oldu!

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir video tepkilere neden oldu. İsmini vermek istemeyen bir kadın yayınladığı video ile inanılmaz itiraflarda bulundu. Genç kadın, erkek arkadaşının annesi ile birlikte olduğunu ve kendisinin onları yakalaması sonrası da birlikte kaçtılarını söyledi. Annesi ile eski erkek arkadaşının nişanlandıklarını öğrendiğini belirten genç kadın, bir de çocuklarının olduğunu anlattı

İnanılmaz olay! Kız arkadaşının annesi ile ilişki yaşadı ve çocukları oldu!
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:35

TikTok'ta paylaşılan video, sosyal medyada günün en çok yorum alan videolarından biri oldu. İsmini açıklamak istemeyen genç bir kadın, annesi ve erkek arkadaşı arasında yaşananlarını paylaştı. Kadın, 18. doğum gününe kısa bir süre kala erkek arkadaşı ve annesini, babasının da olduğu odada öpüşürken yakaladığını ve olaylar zincirinin bu şekilde geliştiğini ifade etti.

"BERABER BULAŞIKLARI YIKIYORLARDI"

Genç kadın, paylaştığı videoda, "17 yaşındayken 21 yaşında olan erkek arkadaşımla tanıştım. Erkek arkadaşım sürekli annem ve babamın evine gelmeye başladı. Beraber yemek yiyip çay içiyorduk. Babam çalıştığı için erkenden uyuyordu. Bu sırada bulaşıkları annem ve erkek arkadaşım yıkıyordu. Aralarında samimi bir arkadaşlık oluşmaya başladı. Bir akşam babam uykuda olduğu sırada yukarı katta bulunan odadan inleme sesi gelince odaya girdim. Annemi ve sevgilisini öpüşürken bulunca beynimden vurulmuşa döndüm" dedi.

"BEBEK SAHİBİ OLDULAR"

Yaşadıklarının şokunu atlatamadan bir başka sarsıcı haber daha aldığını belirten genç kadın, şöyle devam etti:

"Yaşadığım travma nedeniyle ilaç almaya başladım. Annem ve erkek arkadaşımın arasındaki mesajlarda, sekiz aylık bir ilişkileri olduğunu öğrenince daha büyük şok yaşadım. Annem ve sevgilimin öpüştüğü gecenin ertesi günü olanları babama anlatmak için iş yerine gittim. Ona her şeyi anlattım. Ben ve babam eve gelip annem ve erkek arkadaşımdan hesap sormak istedik fakat eve ulaştığımızda eşyalarını toplayıp kaçmışlardı. En son annem ve erkek arkadaşımın nişanlanıp bir bebek sahibi olduklarını duydum. Kadının yaşadıklarını anlattığı video takipçilerini çileden çıkardı. Kadına destek mesajları gelirken annesi ve erkek arkadaşına sert tepki gösterildi"

Etiketler; #tiktok #damat kaynana ilişkisi #kaynanası ile kaçtı #aldatma
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