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İngiltere Başbakanı'nın dansı gündeme oturdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir partideki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Başbakan'ın elinde ışın kılıcı olan bir kadınla yaptığı dans dikkat çekti.

14 Ocak 2022 Cuma 10:44

Başbakan Boris Johnson’ın eski bir videosunun sosyal medyada yeniden ortaya çıkması pek çok kişinin video hakkında konuşmasına neden oldu.

Yayınlanan dans videosunun pandemi öncesinde çekildiği iddia edildi.

İngiltereli bir gazeteci, Boris Johnson'ın 2009’da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiğini ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia etti.

Başbakan Johnson’ın elindeki ışın kılıcının ise hediye olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Boris Johnson’ın yaptığı açıklamada, "Westminster'daki ofisimde bir ışın kılıcı var ve bu bana Christopher Lee'den kalma. (Yıldız Savaşları'nda Kont Dooku'yu oynayan kişi) bana sunulan en güzel şey.” dediği ifade edildi.

Etiketler; #ingiltere #başbakan #boris johnson #dans
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