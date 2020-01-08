İran’da uçak kazası! 176 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü!

İran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Kiev'e gitmek için kalkan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. Teknik nedenlerle düştüğü belirtilen Boeing 737 tipi uçakta 176 kişi bulunuyordu. Yetkililer kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait 167 yolcu ve 9 mürettebat taşıyan Boeing 737 tipi uçağının İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan sonra “teknik sorunlar” nedeniyle düştüğünü aktardı. Reuters’ın haberine göre; uçağın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek için havalandığı öğrenildi. İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Reza Jafarzadeh, devlet televizyonuna verdiği demeçte, kurtarma ekiplerinin havaalanının yakınında Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737’nin düştüğü yere gönderildiğini söyledi. İran Acil Tıbbi Hizmetler Departmanı Başkanı Pirhüseyin Kolivand, uçağın alev aldığını ve sağ kurtulan olma ihtimalinin olmadığını duyurdu.

Kolivand, “Yangın çok şiddetli. Kurtarma yapamıyoruz. Bölgede 22 ambulans, dört ambulans otobüs ve bir helikopterimi var” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise düşen uçakta 160’tan fazla yolcu ile mürettebat bulunduğunu söyledi. Reuters’a konuşan yetkili, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Uçak, İran’ın Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ABD’ye Irak’ta yaptığı misillemenin hemen ardından düştü.

Düşme anları kaydedildi

Uçağın düşme anları amatör kameralarca kaydedildi. İran International TV kanalında yer alan bu görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.