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İsrail'den Gazze'ye kara operasyonu

İsrail, ordunun Gazze Şeridi’ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını duyurdu

İsrail'den Gazze'ye kara operasyonu
14 Mayıs 2021 Cuma 08:46

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin dozu arttı. İsrail Gazze'ye saldırıları hem havadan hem de karadan sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını açıkladı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını kaydeden Conricust, operasyon detayına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki İsrail bombardımanında 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere, toplam 103 kişinin hayatını kaybettiğini ve 580 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #israil #gazze #kara operasyonu
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