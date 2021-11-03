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Kayıp çocuk 18 gün sonra bulundu

Cleo Smith, ailesinin kamp yaptığı Batı Avustralya eyaletindeki Quobba Blow Holes bölgesinde 16 Ekim’de gece saatlerinde kayboldu. Cleo, 18 gün sonra Batı Avustralya Polisi tarafından, kaybolduğu yerin kuzeyindeki Carnarvon kasabasındaki bir evde bulundu

Kayıp çocuk 18 gün sonra bulundu
03 Kasım 2021 Çarşamba 11:16

Olay, 16 Ekim’de, Batı Avustralya eyaletindeki Quobba Blow Holes bölgesinde meydana geldi. Cleo Smith adındaki 4 yaşındaki kız çocuğu, ailesi kamp yaptığı sırada, gece saatlerinde kayboldu. Dünya gündeminde geniş yer bulan Cleo için arama çalışmaları başlatıldı. Kayboluşundan 18 gün sonra Cleo, Batı Avustralya Polisi tarafından Carnarvon kasabasındaki bir evde bulundu. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı ve dedektifler tarafından sorgulandığı bilgisi paylaşıldı. Komiser Yardımcısı Col Blanch, Cleo’nun bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir polis ekipleri, saat 1 sularında Carnarvon'da kilitli bir eve girdi. Odalardan birinde küçük Cleo'yu buldular. Polislerden biri onu kucağına aldı ve 'Adın ne?' diye sordu. Cleo ise ‘Benim adım Cleo’ yanıtını verdi. Cleo, kısa bir süre sonra anne ve babasına kavuştu. Hepimizin umduğu ve dua ettiği sonuç buydu. Cleo'nun ailesine, Batı Avustralya toplumuna ve birçok gönüllüye teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BAŞBAKAN MORRISON: DUALARIMIZ KABUL OLDU

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel ve rahatlatıcı bir haber. Dualarımız kabul oldu. Cleo'yu aramaya katılan ve ailesini destekleyen Batı Avustralya Polis memurlarına teşekkür ederiz” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cleo smith #kayıp çocuk #avustralya kayıp çocuk
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