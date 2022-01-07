Kazakistan lideri bu emri verdi: Uyarı yapmadan ateş açın!

Kazakistan'da hükümet karşıtı protestoların bastırılmasına yardım için çağrılan KGAÖ barış güçlerinin ülkeye transferi devam ederken Kırgızistan da ülkeye barış gücü gönderilmesine onay verdi. Öte yandan halka seslenen Kazakistan lideri Tokayev ise KGAÖ ülkelerinin devlet başkanlarına teşekkür etti ve 'teröristlerle müzakere etmeyeceklerini' söyledi.

Sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle 2 Ocak'ta başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Kazakistan'da, Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev halka sesledi.

Ülkesindeki şiddet olayları sırasında "teröristlerin hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini" kaydeden Tokayev, "teröristlerin bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu" belirtti. Kazak lider ayrıca, "teröriste uyarı yapılmadan ateş açılmasına ilişkin emir verdiğini" söyledi.

'Yurtdışından yapılan çağrılar ahmaklık'

Tokayev, diğer ülkelerden gelen protestocularla müzakere masasına oturulması çağrılarına yönelik, "Teröristlerle görüşmemiz gerektiğine dair yurt dışından yapılan çağrılar ahmaklık. Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok" vurgusu yaptı.

Tokayev, kendi çağrısı ile Kazakistan’a ‘çok çabuk bir şekilde’ barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin devlet başkanlarına teşekkür etti. Kazakistan lideri, barış güçlerinin ülkesinde ‘belirli ve kısa bir süre için bulunacaklarını’ kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan lideri, ülkesinin finansal ve kültürel merkezi sayılan Almatı’daki şiddet olaylarına ilişkin, "20 bin haydut Almatı’ya saldırdı ve buradaki devlet binaları tahrip ettiler. Teslim olmayan saldırganlar yok edilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı

Öte yandan ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi Rusya ve Belarus’un "barış güçlerinin" ülkeye vardıkları belirtildi. Rusya’nın barış güçlerinin ülkeye transferi devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti.

Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırgızistan parlamentosu, Kazakistan’a barış gücü gönderilmesini onayladı. Kırgızistan parlamentosu da ülkenin barış güçlerini Kazakistan’a göndermesine onay verdi. RİA Novosti haber ajansı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olarak Kazakistan’a barış güçlerini gönderme kararının Kırgız parlamentosunda oy çoğunluğu ile alındığını aktardı. Kırgızistan hükümet yetkilileri daha önce, parlamentonun onaylaması hâlinde Kazakistan’a 150 asker ve 19 teçhizat göndermeyi planladıklarını söylemişti.