Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!

Pakistan'da bir baba, kızının görücü usulüyle bir kişiyle evlenmesini istedi. 19 yaşındaki genç kızı bunu kabul etmedi. Bunun üzerine baba evini ateşe verdi. Korkunç olayda 6 kişi hayatını kaybetti

Olay Pakistan'ın Muzaffargargh bölgesinde yaşandı. Manzoor Hussain isimli adam, kızı Fauzia Bibi'yi kendi seçtiği bir kişi ile evlendirmek istedi. Ancak 19 yaşındaki genç kız bunu kabul etmedi ve erkek arkadaşıyla kaçtı.

Kızın erkek arkadaşı ile kaçtığı duyan baba ise cinnet geçirdi. Baba kaçan kızının diğer kızının evinde olduğunu öğrenince oraya gitti. İki kızı ve 4 torunu evin içindeyken evi yakan baba daha sonra da olay yerinden uzaklaştı.

Hussain'in evi ateşe verdiği sırada, kızlarıyla birlikte 4 torunu da evin içerisindeydi. Adamın yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Dedelerinin yaktığı ateşten kaçamayan çocuklar, anneleri ve teyzeleri diri diri yanarak can verdi. Çocuklardan biri ise Fauzia'nın yeni dünyaya getirdiği bebekti.

KOCASI EVE GELİNCE YIKILDI

Fauzia'nın kocası Mehboob Ahmad, "Eve geldiğimde gördüklerime inanamadım. Bebeğimin de içinde bulunduğu ev cayır cayır yanıyordu. Ancak müdahale ettiğimizde karım, kardeşi ve çocuklar ölmüştü" dedi.

Olayın ardından kayıplara karışan Manzoor Hussain'in yakalanması adına yoğun bir çalışma başlatıldı.