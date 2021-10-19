8 BİN YILLIK!
8 BİN YILLIK!
0
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
0
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
0
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
0

Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!

Pakistan'da bir baba, kızının görücü usulüyle bir kişiyle evlenmesini istedi. 19 yaşındaki genç kızı bunu kabul etmedi. Bunun üzerine baba evini ateşe verdi. Korkunç olayda 6 kişi hayatını kaybetti

Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!
19 Ekim 2021 Salı 08:54

Olay Pakistan'ın Muzaffargargh bölgesinde yaşandı. Manzoor Hussain isimli adam, kızı Fauzia Bibi'yi kendi seçtiği bir kişi ile evlendirmek istedi. Ancak 19 yaşındaki genç kız bunu kabul etmedi ve erkek arkadaşıyla kaçtı.

Kızın erkek arkadaşı ile kaçtığı duyan baba ise cinnet geçirdi. Baba kaçan kızının diğer kızının evinde olduğunu öğrenince oraya gitti. İki kızı ve 4 torunu evin içindeyken evi yakan baba daha sonra da olay yerinden uzaklaştı.

Hussain'in evi ateşe verdiği sırada, kızlarıyla birlikte 4 torunu da evin içerisindeydi. Adamın yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Dedelerinin yaktığı ateşten kaçamayan çocuklar, anneleri ve teyzeleri diri diri yanarak can verdi. Çocuklardan biri ise Fauzia'nın yeni dünyaya getirdiği bebekti.

KOCASI EVE GELİNCE YIKILDI

Fauzia'nın kocası Mehboob Ahmad, "Eve geldiğimde gördüklerime inanamadım. Bebeğimin de içinde bulunduğu ev cayır cayır yanıyordu. Ancak müdahale ettiğimizde karım, kardeşi ve çocuklar ölmüştü" dedi.

Olayın ardından kayıplara karışan Manzoor Hussain'in yakalanması adına yoğun bir çalışma başlatıldı.

Etiketler; #pakistan #evi yakan baba #ev yangını ölüm
Önceki Haber
Lise öğrencilerinin kavgası ölümle bitti
Sonraki Haber
Antalya açıklarında büyük deprem!
Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!
Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!
0
Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi
Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi
0
Kentin resmi büyücüsü işten çıkartıldı!
Kentin resmi büyücüsü işten çıkartıldı!
0
768 milyon insan yetersiz besleniyor!
768 milyon insan yetersiz besleniyor!
0
Bu da maaşlı sevgili! Her istediğini yaptırıyor!
Bu da maaşlı sevgili! Her istediğini yaptırıyor!
0
Yangın felaketi: 46 ölü!
Yangın felaketi: 46 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.