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Koronavirüsten ölen oğlunu böyle taşıdı!

Hindistan'da bir anne virüs yüzünden ölen oğlunu tuk tukta taşıdı

Koronavirüsten ölen oğlunu böyle taşıdı!
28 Nisan 2021 Çarşamba 09:35

Tüm dünyayı etkisi altına alan Hindistan'da yeni bir varyantın ortaya çıkması ile çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hintli doktorlar insanların oksijen ve Remdevisir gibi ilaçları depoladığını ifade ederek bu durumun hastanelerde tıbbi malzeme kıtlığı yarattığına dikkat çekti. Kovid-19 krizi nedeniyle ambulans bulunamaması sonucu bir anne ölen oğlunu hastaneden, ülkede şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan tut tukla teslim aldı.


HİNDİSTAN’DA SON DURUM


Hindistan’da son açıklanan verilere göre 17 milyon 636 bin 307 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 197 bin 894 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 556 bin 209’a ulaştı. Ülkede 2 milyon 882 bin 204 aktif vaka bulunuyor. Öte yandan, İngiltere, Almanya ve ABD gibi bir çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözünde bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #Koronavirüs #ölüm
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