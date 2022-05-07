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Küba'da otelde patlama: Çok sayıda ölü var

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:42

Küba’nın Havana kentinin ünlü oteli Saratoga’da gaz tankının çökmesi sonucu dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 22, yaralı sayısının 74’e ulaştığı ifade edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, yaptığı açıklamada tadilat yapılan otelin gaz tankının çökmesi sonucu patlama meydana geldiğini belirtti. Neoklasik mimarisiyle Havana’nın karakteristik yapısını yansıtan Saratoga Oteli’nin tadilat nedeniyle boş olmasının, daha büyük bir faciayı engellediği ifade edildi. Yetkilelerin basına yaptığı açıklamada 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 14’ü çocuk olmak üzere 74 kişinin yaralandığı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #küba #otel #patlama #ölüm #havana
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