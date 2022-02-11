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Kurtarma eğitimi gerçek oldu!

ABD’nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına yansıdı

Kurtarma eğitimi gerçek oldu!
11 Şubat 2022 Cuma 15:58

Eyaletin Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken 2 gencin buz üzerinde koştuklarını tespit etti. Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti. Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #kurtarma eğitim #donmuş göl
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