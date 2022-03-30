Maç sonrası saha karıştı. Bir doktor dövülerek öldürüldü!

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Maç sonrası Nijerya taraftarı ise olay çıkardı. Olaylarla görevli bir doktorun dövülerek öldürüldüğü öğrenildi

Nijerya Milli Takımı taraftarları, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetmenin üzüntüsüyle kendi statlarını adeta yerle bir etti.

Gana’nın sahasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında, Nijerya binlerce taraftarı önünde sahaya çıktı. Ancak maç 1-1 sona erince deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası biletini alan taraf Gana oldu.

Maçın son düdüğüyle birlikte Nijerya taraftarları sahaya girip futbolcularını kovalamaya başlarken, stattaki her şeyi yakıp yıktılar. Çirkin görüntülerin yaşandığı saha içinde polisle çatışan taraftarlar, yedek kulübelerini parçaladı. Ganalı futbolcular da şişe yağmuruna tutulduktan sonra koşarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.



‘DOPİNG DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ’

Öte yandan CAF’ın doping görevlisi doktoru Dr Joseph Kabungo’nun çıkan olaylar sonrası hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Zambiyalı bir tıp doktoru olan Kabungo’nun, ilk olarak maçtan önce oluşan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak sonrasında ortaya çıkan gerçek, doktorun ölümü maç sonu çıkan olaylar nedeniyle olduğuydu.



‘DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ’

İngiliz-Nijeryalı gazetesi Osasu Obayiuwana, doktorun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söylerken Ganalı spor muhabiri Collins Atta Poku ise, doktorun dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ancak ne Nijerya Futbol Federasyonu ne de CAF yetkilileri doktorun ölümünü doğrulamadı. Kabungo’nun ailesinin, Zambiya Futbol Federasyonu ve Zambiye Hükümeti’ne bilgi verdiği öğrenildi.