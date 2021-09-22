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Maymun, köpeği rehin aldı!

Vahşi maymun çetelerinin sokaklarında hüküm sürdüğü Malezya'da bir maymun, yavru köpeği rehin aldı

Maymun, köpeği rehin aldı!
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30

Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde Saru adındaki yavru köpek iddialara göre maymun tarafından rehin alındı. Yaşanan ilginç olayda önce köpeği bir elektrik direğine çıkaran maymun daha sonra bir evin çatısına taşıdı.

Öte yandan yetkililer birkaç kez köpeği kurtarma girişiminde bulunsa da maymunun hareket hızına yetişemedi. Çeşitli yiyecekler verilse de köpeği sıkıca kavrayan maymun, kucağındaki köpekle kaçmayı başardı.

Üçüncü gün sonunda ise köpekle çimenlere inen maymunun etrafı sarılarak etkisiz hale getirildi. Hemen veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Ciddi bir yarası olmadığı gözlemlenen köpeğin beslenememekten ötürü zayıfladığı, halsiz ve bitkin olduğu rapor edildi.

Birkaç gün boyunca sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası bölgede yaşayan sakinler, evlerinden yiyecek ve içeceklerinin aynı zamanda evcil hayvanlarının da çalındığını bildirdiler.

Evlerden aniden kaybolduğu bildirilen kedi ve köpeklerin yakın zamanda ortadan kaybolmasından şimdi maymunlar sorumlu tutuluyor. Bazı sakinler, maymunların saldırganlığından şikayet ederek onların vurulmasını talep ediyor.

Malezya hükümeti, her yıl ülke çapında maymunlar hakkında halktan ortalama 3.800 şikayet alıyor. (Haberler.com)

Etiketler; #Malezya #maymun #maymun köpek rehin
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