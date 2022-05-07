EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
0
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
0
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
0
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
0

Nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi

ABD’li bilim insanları, 3 Mayıs’ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu. Bilim insanları, bir torpido gibi görünen Ejder Balığına, 30 yıllık deniz araştırmalarında sadece 4 kez rastladıklarını belirtti

Nadir görülen Ejder Balığı görüntülendi
07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:42

California eyaletinde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) bilim insanları, bilimsel ismi ‘Bathophilus flemingi’ olan Ejder Balığına, 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığını vurguladı. Açıklamada “MBARI araştırmacıları, Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejderha balığı gözlemledi, ancak bu, karşılaştığımız en nadir olanı” denildi.

MBARI, sadece 16.5 santimetre uzunluğundaki bu küçük bronz rengi balığı Monterey Körfezi’nin hemen dışında 300 metre derinlikte keşfedildiğini ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #balık #ejder balığı
Önceki Haber
Cezaevinden çıktı ev arkadaşını öldürdü!
Sonraki Haber
Gediz Deltası turları 10 Mayıs’ta başlıyor
Küba'da otelde patlama: Çok sayıda ölü var
Küba'da otelde patlama: Çok sayıda ölü var
0
'Aslan var' ihbarına giden görevliler, bu manzara ile karşılaştı
'Aslan var' ihbarına giden görevliler, bu manzara ile karşılaştı
0
Rusya duyurdu: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük!
Rusya duyurdu: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük!
0
Ölen Rus askeri sayısı açıklandı!
Ölen Rus askeri sayısı açıklandı!
0
Martılarla ilgili ilginç iddia!
Martılarla ilgili ilginç iddia!
0
Elon Musk şimdi de gözünü Coca-Cola'ya dikti!
Elon Musk şimdi de gözünü Coca-Cola'ya dikti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.