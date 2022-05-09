NASA yayınladı. İşte kara deliğin tüyler ürperten sesi...

NASA, Dünya’dan 200 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus Gök ada kümesinin merkezindeki bir kara deliğin sesini yayınladı

NASA, Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından kayda alınan kara deliğin sesini yayınladı.

Yayınlanan sesin, ünlü müzisyen Hans Zimmer'ın Yıldızlararası (Interstellar) filmi için hazırladığı müziğe benzemesi ise dikkat çekti.

NASA’nın uzay teleskobu Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından astronomik veriler şeklinde kaydedildi ve daha sonra insanların duyabileceği bir sese çevrildi.

Ses dalgalarının seyahat edebileceği bir ortam olmadığı için uzayda ses olmadığına dair popüler bir yanlış anlama olması, yayınlanan ses dalgalarına ilgiyi artırdı.