KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
0
94. YAŞ DANSI
94. YAŞ DANSI
0
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
0

NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!

NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!
05 Nisan 2022 Salı 15:53

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 41. gününde kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya lideri Putin'e sert tepki göstererek "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait. Bizler ne kadar destek verirsek Ukrayna'nın eli o kadar güçlenir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya savaşında 41. güne girildi. Rusların Kiev yakınlarındaki Buça'dan ayrılmasının ardından sokaklarda onlarca sivilin cansız bedeni bulundu. Kan donduran görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna tarafı ise Rusya'nın savaş suçu işlediğini açıkladı.

Dün Buça'daki katliamı bizzat görmek için bölgeye giden Ukrayna lideri Zelenski ise yaptığı en son açıklamada, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor, ama başka seçeneğim yok. Putin ile benim aramda bir görüşme olmayabilir" dedi. Zelenski ayrıca, Buça'da bulunan sivil cesetlerine ilişkin, "Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız, diğer ülkelerin savcılıklarını da sürece dahil edeceğiz" yorumunu yaptı.

NATO: SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇUDUR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bugün Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli açıklamalar yaptı. Stoltenberg Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait. Ne kadar destek verirsek Ukrayna'nın eli güçlenir." dedi.

SİLAH DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKLER

Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, halihazırda Rus ordusunun doğudaki Donbas bölgesine odaklandığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın doğusunda yeni bir Rus saldırısı beklediklerini aktaran NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin kararlı bir şekilde daha da ileri götürüleceğini söyledi.

"PUTİN'E YÖNELİK GÖRÜLMEMİŞ BASKIYI SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Stoltenberg ayrıca, NATO üyelerinin Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkeler için daha fazlasını yapacakları mesajını da verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz" dedi.

Etiketler; #rusya #ukrayna #nato #savaş #savaş suçu
Önceki Haber
İzmir'deki cinayetin nedeni belli oldu: İade edilmeyen telefon
Sonraki Haber
11 yerinden bıçakladı, boğazını kesti ama hatırlamıyormuş!
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
0
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
0
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
0
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
0
Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklar ceset dolu!
Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklar ceset dolu!
0
Ukrayna'da siviller, 500 Rus askerini hastanelik etti!
Ukrayna'da siviller, 500 Rus askerini hastanelik etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.