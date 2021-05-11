COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
0
RUSYA'DA OKULA SALDIRI!
RUSYA'DA OKULA SALDIRI!
0
WHATSAPP'TA SÜRE DOLUYOR!
WHATSAPP'TA SÜRE DOLUYOR!
0
TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF!
TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF!
0

Nehrin kıyısına 30'dan fazla ceset vurdu

Koronavirüsün ikinci dalgasının vurduğu Hindistan'da yerel medya, ülkenin doğusunda Ganj Nehri kıyısına 30’dan fazla ceset vurduğunu aktardı

Nehrin kıyısına 30'dan fazla ceset vurdu
11 Mayıs 2021 Salı 13:08

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da son 24 saate 329 bin 942 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi. Hindistan sağlık sistemi koronavirüsün ikinci dalgasıyla mücadele ederken toplu mezarlardan sonra, Ganj Nehri’nin kıyısına 30’dan fazla ceset vurdu. Hint medyasına açıklama yapan Buxar bölgesindeki Chausa kasabasının yerel yetkilisi Ashok Kumar bir çok cesedin nehir kıyısına vurduğunu ifade ederken, ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Hintli yetkililer, üç veya dört gün suda kalmış cesetlere otopsi yapılacağını ve Chausa kasabasında soruşturma başlatılacağını belirtti. Onlarca cesetlerin bulunduğu Buxar bölgesi, koronavirüsün en çok etkilediği ve en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh ile komşu olduğu ifade edildi.


ÜLKEDE KOVİD-19 BİLANÇOSU


Öte yandan, Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517’ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992'e yükseldi. Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #ceset #ganj nehri ceset
Önceki Haber
Pınar Karşıyaka'ya coşkulu karşılama
Sonraki Haber
Türkiye’de değişim ve dönüşüme ihtiyaç var
Rusya'da okula saldırı: 11 kişi öldü!
Rusya'da okula saldırı: 11 kişi öldü!
0
İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
0
Çin'de 3 leopar kaçtı
Çin'de 3 leopar kaçtı
0
Ünlü köpek Bo hayatını kaybetti
Ünlü köpek Bo hayatını kaybetti
0
90 yaşında 5. evliliğine hazırlanıyor
90 yaşında 5. evliliğine hazırlanıyor
0
Hindistan yine rekor kırdı!
Hindistan yine rekor kırdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.