Ölü sayısı 109 bin'e yaklaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053’e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606’ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027’ye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029’a çıktığını açıklandı.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.

İspanya’da vaka sayısı 163 bin 027’ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606’a çıktığı bildirildi. İtalya’da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 125 bin 452’ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875’e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e tepki

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Çin’in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan "Ağrı Dağı" notu ise sosyal medyadan tepkilere neden olmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberi üzerine izahat istendiğini açıkladı.

Çin'den açıklama bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini açıkladı. Sözcü Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

Çin’in Ermenistan’a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, “Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” ifadeleri yer aldı. Çin’in tıbbi yardım malzemesi üzerinden Ermenistan’a verdiği Ağrı mesajına sosyal medyadan tepki yağdı. Çin’den Ermenistan’a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.