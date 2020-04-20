Ölü sayısı 165 bin 93!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697’ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 453’e yükselirken; vaka sayısı da 198 bin 674’e çıktı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 178 bin 972 olurken, 23 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 145 bin 742’ye çıkarken; 4 bin 642 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 152 bin 894 kişide virüs tespit edildiği ve 19 bin 718 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 60’a yükselirken, hasta sayısı 120 bin 67 oldu.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 764 bin 265 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 861 bin 596 test yapıldığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 118’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 82 bin 211’e çıktığını açıkladı.

Fransa karıştı

Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı. Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda hareketli dakikalar yaşandı. Ülkede covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlanması ve hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olması nedeniyle sokağa döküldü.

Öte yandan Ülkede sabahın ilk saatlerinde, Cezayir kökenli Fransız bir gazeteci tarafından çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü. Protestocu gruplar sokakta toplanırken silahlı polis kuvvetleri de bölgeye yayıldı. Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs Paris sokaklarında çıkan olayları kameraya aldı. Taha Bouhafs'ın polis tarafından sert bir şekilde müdahale edildiği görüntüler de ortaya çıktı. Gazeteci Taha Bouhafs, Twitter ve Instagram hesaplarından görüntüleri paylaştı ve şu mesajı yazdı: "Banliyöler yanıyor, tarih tekerrür ediyor, patlama bu sefer gerçekten çok uzak değil, bu haksızlık. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli."