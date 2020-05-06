Ölü sayısı 258 bin 361!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 728 bin 346’ya yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 242 bin 615’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 613’e yükselirken; vaka sayısı da 250 bin 561’e çıktı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 213 bin 013 olurken, 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 167 bin 7’ye çıkarken; 6 bin 993 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 170 bin 551 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 531 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 427’ye yükselirken, hasta sayısı 194 bin 990 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 340’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 99 bin 970’e çıktığını açıkladı.

Trump’tan maskesiz ziyaret

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, zitarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi " Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361’eyükseldi. Asya ülkelerinden Singapur’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Tayland ve Güney Kore’de ölü sayısı 1 kişi daha arttı. Virüs kaynaklı ölü sayısı Hindistan’da 1695’e, Japonya’da ise 556’ya yükseldi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361’eyükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 2 kişi daha artarak toplamda 10 bin 806’ya, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 333’e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 255’e yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 253’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 556 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 496 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise son 24 saatte vaka sayısının 1 kişi daha artmasıyla toplamda 2 bin 989 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 761 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 55’e yükseldi. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 19 bin 410’a çıkarken; toplamda 1519 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 18 olarak kaldı.1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 49 bin 436’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1695 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 183 kişinin ise iyileştiği açıklandı.