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Pilav yapma makinesi ile evlendi. Ancak mutluluğu kısa sürdü

Endonezya'da bir adam hayatını pilav yapma makinesi ile birleştirdi. Ancak pilav yapma makinesi ile evlenen adamın mutluluğu kısa sürdü

Pilav yapma makinesi ile evlendi. Ancak mutluluğu kısa sürdü
12 Ekim 2021 Salı 10:41

Endonezya'da yaşayan Khoirul Anam isimli adam, hayatını bir pilav makinesiyle birleştirdi. Çocukluğundan beri en sevdiği yemeğin pilav olduğunu belirten Anam, aradığı aşkı bir pilav yapma makinesinde buldu. Ancak Anam'ın mutluluğu sadece 4 gün sürdü ve sosyal medyanın gündemine oturan düğün boşanma ile sonuçlandı.

Uzun bir süre boyunca pilav yapma makineleriyle ilgili güzel şeyler duyduğunu ifade eden Anam, bir makineye aşık oldu ve üzerine duvağa benzeyen bir örtü örterek sonsuz bağlılığını ilan etti.

Facebook'ta düğün fotoğraflarını paylaşan Anam, gerekli belgeleri imzaladığı ve yeni gelini kapağından öperken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Pilav yapma makinesiyle evliliğini sosyal medya hesabından paylaşan Anam'ın mutluluğu kısa sürdü.

Makinenin düğünden 4 gün sonra bozulması çiftin boşanmasına neden oldu. Anam yeni bir makine arayışı için kolları sıvadığını ifade etti.

Etiketler; #endonezya #pilav yapmak makinesi evlilik
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