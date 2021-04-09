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Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Prens son kez geçtiğimiz haftalarda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken görüntülenmişti

Prens Philip hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 Cuma 14:19

Buckingham'dan yapılan açıklamada Prens'in sabah saatlerinde öldüğü belirtildi. Prensin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

99 yaşında yaşamını yitiren Prens, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda ise hastanede tedavi görmüş, son görüntüsünü ise taburcu olduğu gün vermişti. Cenaze programının önümüzdeki günlerde ilan edileceği duyuruldu.

Etiketler; #prens #prens ölüm #prens philip
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