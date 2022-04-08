Rusya bu kez tren garını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya bu kez, tahliye edilmek için tren istasyonunda bekleyen sivilleri hedef aldı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, tren istasyonunun iki roketle vurulduğu ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi



Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.