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Rusya saldırıları sürüyor: Harkiv'de 21, Jitomir'de 2 sivil öldü!

02 Mart 2022 Çarşamba 11:18

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. günde sürüyor. Alınan bilgiye göre Rus ordusu Harkiv kentinde füze saldırısı düzenledi. Bölgede son 24 saatte 21 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Rus ordusunun bölgedeki polis merkezini ve bir üniversite kampüsünü de vurduğu öğrenildi. Öte yandan Jitomir'de de hava saldırısı düzenlendi. Burada da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği füze saldırılarında son 24 saatte 21 sivil yaşamını yitirdi, 112 sivil yaralandı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte kentin Rus ordusunun yoğun füze ve top ateşine maruz kaldığını, Rus mekanize birliklerinin şehrin kuzeydoğu ve kuzey kesimlerinden saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Tüm saldırıların geri püskürtüldüğünü kaydeden Synyehubov, Rus ordusuna ait 40'tan fazla aracı ele geçirdiklerini belirtti.

Synyehubov, Rus Su-25 uçaklarının Chuhuiv bölgesindeki havaalanını ve Poltava yolundaki tankçı okulunu bombaladığını, Ukrayna askerlerinin Rus ordusuna ait bir uçağı düşürdüğünü ifade etti.

Vali Synyehubov, son 24 saatte Rusya'nın saldırılarında 21 Ukraynalı sivilin öldüğünü, 112 sivilin yaralandığını bildirdi.

Polis merkezi ve üniversite de vuruldu

Saldırılarını bu sabah da sürdüren Rus ordusu, Harkiv'deki bölgesel polis ofisi binasını ve Karazin Üniversitesinin bir kampüsünü füzelerle vurdu.

Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken kurtarma ekipleri de enkazda kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Rus ordusu Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi.

Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği bildirildi.

Rus güçlerinin ilerlemekte başarısız olduğu savunulan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik altyapıların bombalandığı aktarıldı.

Jitomir’de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Ukrayna’nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya’nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.  

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #ölüm #sivil ölüm #harkiv
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