Sapık tesisatçı böyle yakalandı!

İngiltere'de sapık bir tesisatçının karıştığı olay ülke gündemine bomba gibi düştü. İş için gittiği evlere gizli kamera yerleştirdiği öğrenilen tesisatçı bir evdeki güvenlik kamerasına yakalanınca kendini ele verdi

İngiltere'de tesisatçılık yapan Leslie Burton, iş için gittiği evlerdeki mahrem görüntüleri kaydetmek için kadınların yatak odalarına gizli kameralar yerleştiriyordu. Gaz kazanlarına servis yaparken evlere gizli cihazlar saklayan tesisatçı, iş için gittiği bir evin güvenlik kamerasına yakalanarak kendini ele verdi. Evdeki "dadı kamerası"nın, çocukları uyurken göz kulak olmak için ev sahipleri tarafından yerleştirildiği öğrenildi.

Ortaya çıkan kamera görüntülerinde tesisatçı Burton'ın yaptıkları mide bulandırdı. Burton, gittiği evde öncelikle bir yatağın başucundaki çekmeceyi karıştırıyor. Bu sırada bir cinsel ilişki oyuncağı bulan tesisatçı, ardından kendini tatmin ederken görülüyor.

Savcı Rob Coyne, polisin Burton'ı tutukladığını ve bilgisayarında çok sayıda endişe verici görüntü bulduğunu söyledi. Burton'ın ifşa olmasının ardından tesisat firmasından istifa ettiği bildirildi. Geçen hafta sulh mahkemesinde hırsızlık, röntgencilik ve aşırı pornografi bulundurma suçlarını itiraf etti.