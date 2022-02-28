Savaşta 5. gün! 14'ü çocuk 352 sivil öldü!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti,1684 kişi de yaralandı. Gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere sabah da patlama sesleri duyuldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Açıklanan son veriler savaşın acı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı.

Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 4 bin 300 can kaybıyla birlikte 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi kaybetti.



SİVİLLERİN BİNASINI FÜZEYLE VURDULAR

Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

AB YENİ YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. Konuşmasında AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.

ZELENSKİ RUS HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenski, "Amacımıza ulaşmak için pragmatik olmak zorundayız. Benim Cumhurbaşkanı olarak kendi ülkeme savunma borcum var. Ve ben bunun için her şeyi yapacağım. Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyeceğiz. Çünkü sonradan hiçbir Ukrayna vatandaşının benim hakkımda barış için böyle bir (küçük olsa da) şansı kaçırdığımı söylemesini istemem." dedi.



HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Rus askerlerinin sabah saatlerinde Harkov'a girdiği bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.