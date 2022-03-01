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Savaşta 6. gün! Ukrayna kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladı!

Savaşta 6. gün! Ukrayna kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladı!
01 Mart 2022 Salı 11:56

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen saldırılarda 5 bin 710 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre 200 asker de esir alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rus asker #rus asker ölüm #savaş #ukrayna rusya savaşı
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