Savaşta bir ilk! Bu kez Ukrayna Rusya'yı vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, savaşta bir ilk yaşandı. Ukrayna ordusu ilk kez Rusya'ya saldırdı. Rus topraklarında bulunan bir petrol tesisinin Ukrayna tarafından vurulduğu öğrenildi. Öte yandan Ukrayna, Rus güçlerin Çernobil Nükleer Santrali'den çekildiğini bildirdi. Ölen çocuk sayısı ile ilgili de açıklama yapan Ukrayna yetkilileri 153 çocuğun saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu

Rus ordusunun işgali ile başlayan Ukrayna- Rusya savaşında 36. güne girildi. Son olarak Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içindeki bir petrol tesisini vurduğu ortaya çıktı. Savaşta ilk kez yaşanan bu gelişme dünya çapında büyük ses getirdi.

Belgorod şehrinin valisi Gladkov, yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle büyük bir yangın çıktığını söyledi. Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.



Ukrayna: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.



Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.