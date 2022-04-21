Savaşta önemli gelişme! Rusya o kenti ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği savaşın 57. gününde kritik bir gelişme yaşandı. Rusya, Mariupol kentini ele geçirdiğini duyurdu. Yaklaşık iki aydır sürekli bombalanan kentte bulunan yüzlerce sivilin tahliye edilmesi bekleniyor



Rusya tarafından 57 gündür işgal edilen Ukrayna'da haftalardır aralıksız olarak bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol, Rusya'nın kontrolü altına girdi.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün alındığını Rusya lideri Putin'e bildirdi. Putin, operasyon sonrası Şoygu'yu tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kentte durum sakin. Sivillerin dönüşüne izin veriliyor" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Putin'e ayrıca Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen 2 binden fazla Ukraynalı askerin bulunduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre 1.478 asker ise teslim oldu. Putin ise kentteki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması emrini verip, "Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan Ukraynalıların can güvenliği sağlanacak." dedi.

MARİUPOL'DE YÜZLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Savaşın başından beri Ukrayna'dan 5 milyona yakın insan başka ülkelere göç etti. Güvenli bir şekilde tahliye edilemeyen yüzlerce insan ise hala Ukrayna'da savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin en çok bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol'de ise durum daha kötü. Kentteki yaklaşık bin sivil, savaşın başından beri çatışmalardan dolayı tahliye edilemiyor.