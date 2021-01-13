Sokağa çıkabilmek için kocasına tasma taktı!

Kanada'da sokağa çıkma kısıtlamasını delmek isteyen kadın, köpeği olmayınca kocasına tasma takıp gezdirdi

Kanada'da ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre virüs nedeniyle var olan sokağa çıkma kısıtlamasını delmek isteyen kadın, şaşırtan bir karar aldı. Sokağa çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi kullanan kadın, köpeği olmayınca kocasına tasma takarak sokakta gezdirdi.

Polise denk gelen kadın, polislere köpeğini gezdirdiğini ve bunun gayet doğal olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yerel La Tribune gazetesine açıklama yapan Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını ifade etti. Çifte 1200'er dolar ceza kesildiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı Quebec bölgesinde akşam 20.00 ve sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Evden çıkabilmek için tek yasal neden ise köpek gezdirmek.