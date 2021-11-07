Soyer: İklim kriziyle mücadelede çok katmanlı işbirliğine ihtiyaç var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında Dünya Parlamenterler Birliği’nin davetiyle Edinburgh’ta İskoçya Parlamentosu’nda yapılan GLOBE COP26 Yasama Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşan Soyer, iklim stratejileriyle ilgili yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çok katmanlı işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirterek “Ayrıca İklim Acil Durumu ilan eden ve iddialı iklim eylemleri taahhüt eden belediyeler için daha fazla kaynak seferber edilmelidir” dedi

Dünya Belediyeler Birliği Encümen Üyesi, Sürdürülebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında Edinburgh’ta İskoçya Parlementosu’nda üst düzey katılımla yapılan GLOBE COP26 Yasama Zirvesi’ne katıldı. Edinburgh Belediye Başkanı Frank Ross ev sahipliğinde yapılan zirvede konuşan Başkan Tunç Soyer, iklim stratejileri konusunda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çok katmanlı işbirliğinin önemine değindi. Başkan Soyer, İklim Acil Durumu ilan eden ve iddialı iklim eylemleri taahhüt eden belediyeler için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini de vurguladı.

Zirvede Başkan Soyer ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Mami Mizutori, Brezilya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Viviane da Costa Reis ve Avustralya Başkent Bölgesi İklim Eylemi ve Çevre Gölge Bakanı, Yasama Meclisi Üyesi Elizabeth Lee konuşma yaptı.

Küresel iklim eyleminde yeni bir dönem

İnsanlığın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan 75 yıl, Stockholm Çevre ve Vancouver Habitat konferanslarından 50 yıl, Dünya Zirvesi'nden 30 yıl sonra ve hatta Paris Anlaşması'ndan beş yıl sonra nerede olduğumuz konusunda gerçekçi olalım. Zorluklar katlanarak artarken, çözümlerimiz kademeliydi. Son iki yıllık COVID-19 pandemisi bize bir gerçeği hatırlattı: 21. yüzyılın dünyasında kentler arasında işbirliği olmazsa küresel zorlukların üstesinden gelemeyiz. Gerçekten de beş yıl önce Paris Anlaşması, yerel yönetimlerin katılımının önemini kabul ederek küresel iklim eyleminde yeni bir dönem başlattı. Burada Glasgow'da şimdi bunu pratiğe dönüştürmenin zamanı geldi” dedi.

“Yerel yönetimler ile işbirliği önemli”



2015'ten bu yana yaklaşık 200 ülkeden sadece 80'inin ulusal iklim hedeflerini arttırdığını vurgulayan Başkan Soyer, “ABD ve Ruanda, Japonya ve Dominik Cumhuriyeti bunlardan bazıları ve hepsinin ortak bir noktası var: Yerel yönetimleriyle yakın çalıştıkları için ulusal iklim hedefleri arttı. Şimdi her zamankinden daha açık bir gerçek var: 21’inci Yüzyıl’da kentlerin dünyasında, döngüsel kültür tarafından desteklenen çok katmanlı işbirliğine ihtiyaç var. Sanayi Devrimi’nin doğum yeri olan Glasgow, yeni nesil dönüştürücü iklim eyleminin başladığı yer olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Glasgow'da COP26'nın ilk gününün ilk kez 31 Ekim Dünya Şehirler Günü ile aynı zamana denk geldiğini söyleyen Soyer, iklim stratejileri konusunda çok katmanlı eylem döneminin ancak yerel ve ulusal düzeydeki ortak çabalar, yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliği ile sürdürülebilir olacağını vurguladı.



Yasama Zirveleri

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) ile eş zamanlı olarak neredeyse 30 yıldır yapılan Yasama Zirveleri, yasa yapıcıları bir araya getirmesi, inovasyon ve iyi uygulamaların paylaşılması ve tüm insanlığı ilgilendiren ortak gündemler üzerine strateji geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip.