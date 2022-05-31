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Sperm bağışı ile hamile kalan kadınlara şok!

İngiltere'de sperm bağışı ile hamile kalan 15 kadın gerçeği öğrenince büyük hüsrana uğradı. Bir kadının şikayeti ile ortaya çıkan gerçekte sperm bağışı yapan kişinin öğrenme güçlüğü olduğu ortaya çıktı

Sperm bağışı ile hamile kalan kadınlara şok!
31 Mayıs 2022 Salı 12:10

İngiltere'nin Derby kentinde ikamet eden James MacDougall, geçimini spermlerini bağışlayarak kazanıyordu. MacDougall bugüne kadar 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı.

MacDougall'ın spermlerini bağışladığı kadınlardan birinin çocuğunda sorunlar baş göstermeye başladı. Hem konuşamayan çocuk, hem de öğrenme anlamında sıkıntılar yaşıyordu.

Kadının, spermleri aldığı laboratuvara başvurmasının ardından konuyla ilgili dava açıldı. Laboratuvar da spermleri aldığı MacDougall'ın ismini mahkemeye sundu.

HASTALIĞININ FARKINDAYDI

Mahkemenin talimatıyla MacDougall'a sağlık testi yapıldı. Testlerde 37 yaşındaki adamın kalıtsal bir öğrenme güçlü olduğu tespit edildi. Raporlar ise tüm detaylarıyla mahkemeye sunuldu.

Mahkeme başkanı, eline gelen raporlardan sonra durumu kadınlara anlattı. Çocuklarının babaları hakkındaki gerçeği öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini savunması için söz verilen MacDougall ise yaptığından pişmanlık duyduğunu, bu durumu açıklaması halinde para kazanmayacağı için böyle bir harekete imza attığını ifade etti.

Etiketler; #ingiltere #sprem #sperm bağışı #hamile
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