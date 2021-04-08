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Tabuttan çıkıp oy istedi!

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi

Tabuttan çıkıp oy istedi!
08 Nisan 2021 Perşembe 15:39

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi. Seçime 2’nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, " Bölge yılladır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi. Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meksika #seçim #oy #tabut oy
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