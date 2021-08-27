Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'de üst üste 6 patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerinin 77'sinin sivil, 13'ünün ise ABD askeri olduğu açıklandı.



28 TALİBAN ÜYESİ ÖLDÜ

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi. Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.



28 TALİBAN ÜYESİ ÖLDÜ

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi. Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.



"SALDIRILAR DIŞINDAKİ PATLAMALAR EKİPMAN İMHASI"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

PATLAMALARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Patlamalarda aralarında çocukların olduğu en az 60 kişi öldü, 150'den fazla kişinin de yaralandı. ABD medyası ise Kabil Havalimanındaki patlamalarda 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 15 askerin de yaralandığını bildirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters ajansı Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.