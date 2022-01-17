BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
0
BORÇ AÇIKLAMASI
BORÇ AÇIKLAMASI
0
MUĞLA'DA DEPREM!
MUĞLA'DA DEPREM!
0
İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
0

Taliban şaşırtmıyor! Bu kez de müzik aleti yaktılar!

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:36

Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan yeni videolar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını beğenmediklerinin saçlarını kesen Taliban üyeleri bu kez de yerel bir müzisyenin müzik aletini yaktı. Ekmek teknesi kül olan müzisyen ise gözyaşlarını tutamadı

Afganistan'ın Paktiya şehrinde Taliban militanları, yerel bir müzisyenin enstrümanlarını gözlerinin önünde ateşe verdi. Toplanan kalabalığın ortasında ekmek teknesi yakılan müzisyen gözyaşlarına hakim olamadı. Taliban üyeleri ise gözyaşları içindeki müzisyene lanet okuyup kahkahalar atarak onunla alay etti.

Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri, yaşanan dramın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren İslami Taliban örgütü, 2021'in Ekim ayında, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması kuralı getirmiş ve canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı. Taliban, 1996 yılında ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde de Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Etiketler; #afganistan #taliban #müzik aleti #yakma
Önceki Haber
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
Sancısı gelen kadın uçakta doğum yaptı
Sancısı gelen kadın uçakta doğum yaptı
0
Battaniye ahtapotu görüntülendi
Battaniye ahtapotu görüntülendi
0
İngiltere Başbakanı'nın dansı gündeme oturdu
İngiltere Başbakanı'nın dansı gündeme oturdu
0
Cesaret madalyalı keseli sıçan öldü!
Cesaret madalyalı keseli sıçan öldü!
0
Bir adada kral veya kraliçe olmak ister misiniz?
Bir adada kral veya kraliçe olmak ister misiniz?
0
Dünyanın en saçma binası yıkılıyor!
Dünyanın en saçma binası yıkılıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.