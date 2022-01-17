Taliban şaşırtmıyor! Bu kez de müzik aleti yaktılar!

Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan yeni videolar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını beğenmediklerinin saçlarını kesen Taliban üyeleri bu kez de yerel bir müzisyenin müzik aletini yaktı. Ekmek teknesi kül olan müzisyen ise gözyaşlarını tutamadı

Afganistan'ın Paktiya şehrinde Taliban militanları, yerel bir müzisyenin enstrümanlarını gözlerinin önünde ateşe verdi. Toplanan kalabalığın ortasında ekmek teknesi yakılan müzisyen gözyaşlarına hakim olamadı. Taliban üyeleri ise gözyaşları içindeki müzisyene lanet okuyup kahkahalar atarak onunla alay etti.

Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri, yaşanan dramın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren İslami Taliban örgütü, 2021'in Ekim ayında, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması kuralı getirmiş ve canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı. Taliban, 1996 yılında ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde de Afganistan'da müziği yasaklamıştı.