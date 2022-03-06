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Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!

Meksika 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) Queretaro ile Atlas arasındaki karşılaşma, taraftarların yol açtığı şiddet olayları nedeniyle yarıda kalırken, birçok taraftarın hayatını kaybettiği iddia edildi

Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
06 Mart 2022 Pazar 16:28

Konuk ekip Atlas'ın 1-0 önde götürdüğü Meksika'nın Queretaro kentindeki Corregidora Stadı'nda oynanan 9. hafta karşılaşmasının 63. dakikasında, tribünlerde iki takımın taraftarı arasında şiddet olayları yaşandı.

Güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin yetersiz kalmasının ardından, karşılaşma durduruldu. Olayların büyümesiyle bariyerleri aşarak sahaya giren taraftarlar, şiddetin dozunu artırdı ve sahada çatışmalar yaşandı. Birkaç taraftar elinde silahla kameralara yakalanırken, karşılaşma ise iptal edildi.

Birçok taraftarın hayatını kaybettiği öne sürüldü

Meksika basınında yer alan haberlerde, yaşanan şiddet olayları sırasında en az 22 kişinin yaralandığı ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Bazı haberde ise stadyum ve çevresinde yaşanan kavgalarda konuk ekibin 17 taraftarının hayatını kaybetmiş olduğu öne sürülüyor.

Karşılaşma hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve emniyet yetkililerine gereken bilgilerin verildiğini kaydeden Liga MX'in başkanı Mikel Arriola, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve bu olayda sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etti. Arriola, yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçların askıya alındığını da belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #futbol sahası #kavga #ölüm
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