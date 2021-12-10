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TIR devrildi 54 kişi öldü!

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı

TIR devrildi 54 kişi öldü!
10 Aralık 2021 Cuma 09:46

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tırın otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği belirtildi.

Kazada tırdaki 54 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 59 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, 107 göçmenin tır dorsesinde taşındığını aktararak, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğunu bildirdi.

Chiapas Valisi Rutilio Escandon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazazedelerle dayanışma içinde olduğunu ve sorumluların bulunacağını kaydetti.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #kaza #ölüm #tır kazası #göçmen kaza ölüm
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