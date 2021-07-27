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Tokyo Olimpiyatları'nda fotoğraf krizi

Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'e halter kategorisinde altın madalya kazandıran Hou Zhihui'nin fotoğrafları kriz yarattı

Tokyo Olimpiyatları'nda fotoğraf krizi
27 Temmuz 2021 Salı 11:58

Corona virüsü salgını nedeniyle bir yıl sonra gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları, Çinli diplomatları kızdırdı. Çin adına kadınlar 49 kilo kategorisinde yarışan halterci Hou Zhihui, altın madalyaya uzanmaya başardı.

Zhihui’nin birinciliğiyle ilgili fotoğrafları uluslararası basına servis eden İngiliz haber ajansı Reuters’ın seçimi Çin’in tepkisini çekti. Çin’in Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından paylaşılan Twitter mesajında, “O kadar fotoğraf içinde Reuters bunu seçti. Onların ne kadar çirkin olduğunu göstermek için. Politikayı ve ideolojileri sporun üzerinde tutup kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık” ifadeleri kullanıldı.

Zhihui’nin kaldırış yaptığı sırada çekilen fotoğraf, yüzündeki zorlanma ifadesiyle sosyal medyada da yankı uyandırmıştı. Çin’de yayımlanan Global Times gazetesi, Tokyo Olimpiyatları’yla ilgili haberler yapan Batı medyasını, yer verdikleri fotoğraflarla Çin’i hedef almakla suçlamıştı.

Etiketler; #tokyo olimpiyatları #fotoğraf #çin #hou zhihui
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