Toprağın altından çıkan şey şoke etti!

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson, evinin arka bahçesine çıkan merdivenleri yeniden inşa etme amacıyla yıktığında toprağa gömülü 160 adet bowling topu buldu. Bowling toplarının üstündeki üretici firma logosundan, topların 1950’lilerde üretildiği tespit edildi

Michigan eyaletinde bulunan Muskegon kentinde yaşan 33 yaşında David Olson, arka bahçesine çıkan merdivenleri yenilemek için 1 Temmuz’da yıkıma başladı. Merdivenlerin altındaki toprağı kazdıkça, kum toprağın içine gömülü bowling topuyla karşılaştı. Toprağı kazdıkça daha fazla bowling topu bulan Olson, iki haftalık süreçte toplamda 160 adet bowling topu buldu. Topların üzerinde bulunan üretici firma logosundan yola çıkarak, topların 1950’lilerde faaliyet gösteren fabrikada üretildiği tespit edildi.