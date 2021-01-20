Trump Beyaz Saray'a veda etti

ABD'de 4 yıllık Donald Trump dönemi resmen bitti. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray’ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti

Dünyanın gözü ABD'deki tarihi devir teslim törenine çevrildi. Joe Biden'ın yemin töreni, Kovid-19 salgını ve güvenlik kaygılarının gölgesi altında gerçekleşiyor.Biden yemin etmeye hazırlanırken tarihin en tartışmalı ABD başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump kendisini bekleyen helikoptere binerek Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı. Trump ve eşi Melenia başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray’ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Trump helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılarak, küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne havalandı.