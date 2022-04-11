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Ukrayna açıkladı: 19 bin 500 Rus askeri öldü!

Ukrayna açıkladı: 19 bin 500 Rus askeri öldü!
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:40

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 500 asker, 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 154 uçak, 137 helikopter, 725 tank, 1923 zırhlı araç, 347 top, 111 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1387 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 119 insansız hava aracını da kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #savaş #rus askeri ölüm
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