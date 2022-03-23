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Ukrayna açıkladı: Rusya 15 bin 600 askerini kaybetti

Ukrayna açıkladı: Rusya 15 bin 600 askerini kaybetti
23 Mart 2022 Çarşamba 11:23

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna bu saldırılarda Rusya'nın 15 bin 600 askerini kaybettiğini duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #asker #savaş
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